Смартфон Moto G60s получил 120-Гц экран

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Moto G60s, которая оценена в 480 долларов. Новинка характеризуется 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп (оптика с диафрагмой F/2,2), восьмиядерной платформой MediaTek Helio G95 с графикой Mali-G76 MC4, 6 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт, боковым дактилоскопическим сенсором, отдельной клавишей для запуска Google Assistant, батареей ёмкостью 5000 мАч и предустановленной ОС Android 11.