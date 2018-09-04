Смартфон Moto P30 Note получил большой экран и ОС Android 8.1 Oreo

Анонсирован смартфон среднего уровня Moto P30 Note с большим экраном и ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет наделен 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2246 на 1080 точек. За производительность устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 636. В тыльной части установлена сдвоенная камера. Она объединяет модуль с 16-мегапиксельным сенсором OmniVision OV16B и максимальной диафрагмой f/1,8, а также модуль с 5-мегапиксельным сенсором OmniVision OV5675 и максимальной диафрагмой f/2,2. Емкость аккумулятора у аппарата равна 5000 мА.ч. Оценивается новинка в 290 долларов.