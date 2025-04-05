Смартфон Moto X60 получит 50-Мп фронтальную камеру

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились параметры смартфона Moto X60, релиз которого ожидается в мае этого года. Судя по всему, перед нами клон недавно представленного Motorola Edge 60 Fusion. Китайская версия будет отличаться набором камер – 50-Мп сверхшириком вместо 13-Мп и 50-Мп селфи-камерой вместо 32 Мп.

Остальные параметры должны остаться без изменений. Напомним, что Edge 60 Fusion оснащается 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 4500 нит, 4-нм процессором MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой 2,6 ГГц, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, АКБ ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт, прочностью по стандарту MIL-STD 810H, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и ОС Android 15 «из коробки».