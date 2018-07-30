Смартфон Moto Z3 могут представить 2 августа

Сетевые инсайдеры сообщают о том, что официальный анонс флагманского смартфона Moto Z3 может состояться уже 2 августа. Утверждается, что новинка не получит небьющееся защитное стекло, как в случае с прошлогодней моделью Moto Z2 Force Edition. Также на мероприятии представят смартфоны Moto C2, Moto C2 Plus Android Go и модуль 5G Moto Mod. Предполагается, что оператор Verizon, который будет эксклюзивно продавать Moto Z3, запустит сети 5G до конца года. Таким образом, Moto Z3 станет одним из первых смартфонов с соответствующей поддержкой.