Смартфон Motorola Edge 20 Lite оценен в 350 евро

Принадлежащая китайкой Lenovo компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Motorola Edge 20 Lite, которая выйдет в августе в странах Европы, Латинской Америки и Азии по цене в 350 евро. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым плоским OLED-экраном разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 720, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч и проводной зарядкой на 30 Вт. В качестве операционной системы здесь используется Android 11.