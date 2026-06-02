Смартфон Motorola Edge 2026 оценили в 600 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 2026, которая базируется на 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 7450 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2. Новинка также характеризуется 6,3-дюймовым экраном Extreme AMOLED с разрешением 1.5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5200 нит, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 60-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, новой расцветкой PANTONE Martini Olive с текстурированной тыльной панелью, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, защитным стеклом Gorilla Glass 7i, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и тремя гарантированными номерными обновлениями ОС Android. Смартфон станет доступен для покупки на дебютном американском рынке 11 марта по цене в 600 долларов.