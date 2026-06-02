Смартфон Motorola Edge 2026 оценили в 600 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 2026, которая базируется на 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 7450 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2. Новинка также характеризуется 6,3-дюймовым экраном Extreme AMOLED с разрешением 1.5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5200 нит, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 60-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, новой расцветкой PANTONE Martini Olive с текстурированной тыльной панелью, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, защитным стеклом Gorilla Glass 7i, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и тремя гарантированными номерными обновлениями ОС Android. Смартфон станет доступен для покупки на дебютном американском рынке 11 марта по цене в 600 долларов.

Poco представила смартфон X8 Pro…
Сегодня компания Poco официально представила смартфон X8 Pro, который получил экран диагональю 6,59 дюйма…
В сеть слили рендеры Google Pixel 11…
До выхода Google Pixel 11 остаётся ещё несколько месяцев, но слитые в сеть рендеры от Android Headlines у…
TECNO Spark 50 5G готов к выходу …
Компания TECNO объявила, что смартфон TECNO Spark 50 5G будет представлен 27 марта в Индии. Производитель…
Официально: Xiaomi 17T Pro получит батарею на 7000 мАч…
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Xiaomi 17T, который будет представлен уже завтра, …
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой…
Линейка Mate традиционно служит для Huawei витриной технологических достижений, и 2026 год не стал исключ…
Стала известна цена Xiaomi 17T …
Французское издание Dealabs опубликовало информацию о характеристиках и ценах смартфонов Xiaomi 17T и 17T…
HONOR X70 Refresh Edition оценили в 245 долларов …
Компания HONOR объявила о выпуске новой версии смартфона X70, которая получила название Refresh Edition. …
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет не сильно мощнее предшест…
Переход Qualcomm на 2-нм техпроцесс TSMC должен был обеспечить серьёзный прирост производительности центр…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor