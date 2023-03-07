Смартфон Motorola Edge 40 Pro показали на рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился изображениями смартфона Motorola Edge 40 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, перед нами глобальная версия уже выпущенного в Китае Moto X40.

Это значит, что новинку оснастят 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 165 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 12 Мп (2-кратный оптический зум), селфи-камерой на 60 Мп, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 125-Вт проводной, 15 Вт беспроводной и 15 Вт обратной беспроводной зарядок, толщиной 8,59 мм, массой 197 г, алюминиевой боковой рамкой и защитой от пыли и воды (степень IP68).