Смартфон Motorola Edge 40 Pro показали на рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился изображениями смартфона Motorola Edge 40 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, перед нами глобальная версия уже выпущенного в Китае Moto X40.

Это значит, что новинку оснастят 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 165 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 12 Мп (2-кратный оптический зум), селфи-камерой на 60 Мп, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 125-Вт проводной, 15 Вт беспроводной и 15 Вт обратной беспроводной зарядок, толщиной 8,59 мм, массой 197 г, алюминиевой боковой рамкой и защитой от пыли и воды (степень IP68).

Samsung Galaxy S23 первыми получат новые функции One UI 5.1…
В сети появились подробности о нововведениях, которые получит фирменная надстройка Samsung One UI 5.1. Пе…
Samsung Galaxy A54 получит 8/256 ГБ памяти …
Авторитетный информатор SnoopyTech поделился новыми подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A54, который…
OnePlus 11 продается в два раза лучше, чем Xiaomi 13 …
Компания OnePlus похвасталась успехами представленного недавно флагманского смартфона OnePlus 11. Утвержд…
Бюджетный Honor X7a показали на рендерах…
Сетевые источники раскрыли дизайн и подробные характеристики бюджетного смартфона Honor X7a, официальный …
Redmi Note 12 Pro+ готов к глобальному релизу …
Компания Redmi объявила, что международная премьера представленного недавно в Китае смартфона Redmi Note …
OnePlus 11 получит экран с разрешением QHD+…
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне OnePlus 11, который еще не бы…
Doogee V Max с АКБ на 22000 мАч оценили в $330 …
Компания Doogee объявила цену на представленный месяц назад смартфон Doogee V Max, главной особенностью к…
Samsung Galaxy S23 оценен в 800 долларов …
Компания Samsung, как и предполагалось, представила флагманские смартфоны Galaxy S23 и Galaxy S23+, котор…
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor