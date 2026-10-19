HONOR Win RT2 получит батарею на 12000 мАч

Сетевой информатор Experience More опубликовал подробности о параметрах смартфона HONOR Win RT2, который будет представлен уже 21 октября. Итак, сообщается о 3-нанометровом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4740 МГц, графикой Adreno 840 и встроенным NPU Hexagon, 6,89-дюймовом OLED-дисплеем с разрешением 2K и кадровой частотой 185 Гц, аккумуляторе ёмкостью 12070 мАч, конфигурациях на 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно, тыльной камере с главным модулем на базе 200-Мп сенсора оптического размера 1/1,56 дюйма и оптической стабилизаций, поддержке 90-Вт быстрой проводной зарядки, системы охлаждения с вентилятором, двух динамиках, производительном вибромоторе, ультразвуковом сканере отпечатков пальцев, металлической рамке корпуса и защите от воды и пыли по стандарту IP69K.