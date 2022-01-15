Смартфон Motorola Frontier получит 200-Мп камеру

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о флагманском смартфоне Motorola Frontier (кодовое название), который еще не был представлен официально. Устройству прочат топовую платформу следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камеру разрешением 60 Мп (сенсор OmniVision OV60A), основную камеру с модулями на 200 Мп (датчик Samsung S5KHP1), 50 Мп (сверхширик на Samsung JN1) и 12 Мп (телефото на Sony IMX663), 6,67-дюймовый изогнутый POLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, поддержку сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 125 Вт и беспроводной на 50 Вт, а также предустановленную ОС Android 12.