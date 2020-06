Смартфон Motorola One Zoom подешевел на $100

Компания Motorola снизила американские цены на свои смартфоны в честь Дня независимости США. Motorola One Action подешевел на 100 долларов и теперь доступен за 250 долларов, Moto G7 Play продается за 130 долларов, Motorola One Hyper – 300 долларов, Motorola One Zoom – 350 долларов вместо прежних 450 долларов, Moto Z4 – за 400 долларов, а смартфон-долгожитель Moto G7 Power – за 180 долларов.

Напомним, что модель среднего уровня Motorola One Zoom оснащается 8-ядерным чипсетом Snapdragon 675, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, четверной тыльной камерой с главным 48-Мп датчиком изображения, 16-Мп сверхширокоугольным модулем, 8-Мп телефото модулем с трёхкратным оптическим зумом, 5 Мп датчиком для определения глубины и оптической стабилизацией в первом и третьем моделях, 25 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, модулем NFC, подэкранным дактилоскопом и чистой ОС Android Pie.