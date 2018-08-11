Смартфон Motorola P30 получит 6 ГБ оперативной памяти

Недавно был представлен смартфон Motorola Z3, однако аппарат ждет дополнительная презентация в Китае 15 августа. Как сообщают сетевые источники, на этом мероприятии нас ждет анонс сразу трех новых смартфонов, которые засветились на сайте Motorola: Moto P30, Moto P30 Play и Moto P30 Note.

Смартфон Moto P30 Note выйдет в версиях 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ флэш-памяти и 6 ГБ ОЗУ/64 ГБ флэш-памяти. Moto P30 Play будет доступен только в варианте с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти, а Moto P30 получит две конфигурации: 6 ГБ ОЗУ/64 ГБ и 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ флэш-памяти. К сожалению, цены на сайте указаны не были.