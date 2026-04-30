Смартфон Motorola Razr 70 Plus оценен в 1150 евро

Помимо моделей Razr 70 и Razr 70 Ultra компания Motorola представила прошлой ночью и модель Razr 70 Plus. Новинка характеризуется гибким 6,9-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2620:1080 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, соотношением сторон 22:9, пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Ultra Thin Glass, 4-дюймовым внешним дисплеем с разрешение 1272:1080 пикселей и яркостью 2400 нит, производительным 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ встроенной памяти, фронтальной камерой на 32 Мп, двойной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (ширик с углом обзора 122°), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной зарядок мощностью 45 Вт, 15 Вт и 5 Вт соответственно, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP48, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом толщиной 7,09 мм и 15,32 мм в раскрытом и сложенном состояниях, а также массой 189 граммов. Цена смартфона составляет 1150 евро.