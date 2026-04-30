Смартфон Motorola Razr 70 Plus оценен в 1150 евро

Помимо моделей Razr 70 и Razr 70 Ultra компания Motorola представила прошлой ночью и модель Razr 70 Plus. Новинка характеризуется гибким 6,9-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2620:1080 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, соотношением сторон 22:9, пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Ultra Thin Glass, 4-дюймовым внешним дисплеем с разрешение 1272:1080 пикселей и яркостью 2400 нит, производительным 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ встроенной памяти, фронтальной камерой на 32 Мп, двойной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (ширик с углом обзора 122°), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной зарядок мощностью 45 Вт, 15 Вт и 5 Вт соответственно, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP48, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом толщиной 7,09 мм и 15,32 мм в раскрытом и сложенном состояниях, а также массой 189 граммов. Цена смартфона составляет 1150 евро.

В Apple Maps вскоре появится реклама в поиске…
Компания Apple вскоре начнёт показывать рекламу в приложении Apple Maps — соответствующие объявления могу…
Samsung Galaxy S26 полностью рассекречен …
Профильное издание AndroidHeadlines раскрыло дизайн и характеристики смартфонов Samsung Galaxy S26 и Gala…
Huawei готовит флагман со встроенным вентилятором…
Сегодня компания Huawei представила новую версию недавно выпущенного смартфона Mate 80 Pro Max с необычно…
Poco X8 Pro засветился в бенчмарке Geekbench…
Судя по информации из сети, смартфоны Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max действительно готовятся к скорому рел…
Телефон HMD 102 2G получит съемную батарею…
Информатор smashx_60 поделился подробностями о кнопочном телефоне HMD 102 2G, который еще не был представ…
Складной смартфон Motorola Razr 70 оценили в 870 евро …
Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Razr 70, которая работает на основе 4…
REDMI K90 Max с АКБ 8550 мАч оценен в 440 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI K90 Max, одной из особенностей которой ста…
Официально: OnePlus Ace 6 Ultra получит 165-Гц экран …
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Ace 6 Ultra, который будет представлен уж…
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor