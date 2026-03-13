Складной смартфон HONOR Magic V6 появился в продаже

Компания HONOR дала старт китайским продажам складного флагманского смартфона Magic V6, который оценен в эквивалент 1310 долларов за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что новинка имеет в своём оснащении топовую 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7,95-дюймовый внутренний и 6,62-дюймовый внешний LTPO 2.0-экраны с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, поддержку стилуса и пиковой яркостью 5000 и 6000 нит соответственно, корпус толщиной 8,75 мм в сложенном состоянии, кремний-углеродную батарею ёмкостью 6850 мАч и 7100 мАч (только в топовой версии), защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, поддержку беспроводной зарядки и предустановленную ОС Android 16 c оболочкой MagicOS 10.
