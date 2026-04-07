Представлен OPPO A6k c АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO объявила о выпуске смартфона OPPO A6k, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1125 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, а также синей, белой и золотистой расцветками корпуса. Цена базовой конфигурации с 8/256 ГБ составляет эквивалент 290 долларов.

Apple хочет использовать китайскую память в iPhone 18…
Согласно сообщениям китайских СМИ, Apple рассматривает возможность сотрудничества с китайскими производит…
Honor 600 засветился в бенчмарке с 8 ГБ ОЗУ…
Серия смартфонов Honor 600, по информации крупных инсайдеров, выйдет на глобальный рынок уже в ближайшие …
POCO X8 Pro Iron Man Edition готов к выходу…
В базе данных регулятора NBTC обнаружилось упоминание смартфона POCO X8 Pro Iron Man Edition. Технические…
Vivo X300 FE оценили в 62 тысячи рублей …
Компания Vivo выпустила в российскую продажу смартфон X300 FE, который еще даже не был официально предста…
Samsung оснастила Galaxy S26 Ultra улучшенным охлаждением…
Сообщается, что Samsung оснастит Galaxy S26 Ultra увеличенной испарительной камерой. Более крупная систем…
Apple заняла 25% рынка активных смартфонов…
Apple стала лидером по продажам смартфонов в 2025 году и, согласно новому отчёту, предсказуемо сформирова…
Глобальную версию Red Magic 11 Air оценили в 500 долларов…
Компания Red Magic анонсировала на глобальном рынке смартфон Red Magic 11 Air, который был представлен в …
vivo получила патент на необычный смартфон…
Концепции смартфонов с выдвижным экраном появлялись и исчезали на протяжении последних нескольких лет, од…
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor