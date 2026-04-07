Представлен OPPO A6k c АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO объявила о выпуске смартфона OPPO A6k, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1125 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, а также синей, белой и золотистой расцветками корпуса. Цена базовой конфигурации с 8/256 ГБ составляет эквивалент 290 долларов.