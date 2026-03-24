TECNO Spark 50 5G готов к выходу

Компания TECNO объявила, что смартфон TECNO Spark 50 5G будет представлен 27 марта в Индии. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 6500 мАч, поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки, блока тыльной камеры с алюминием аэрокосмического класса, прочности по стандарту MIL-STD-810H (не страшны падения с высоты до 1,5 метра), а также расцветок Fantasy Purple, Mint Green, Ink Black и Champagne Gold.

Ранее смартфон засветился в базе Google Play Console, благодаря чему стало известно о 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57, 6 ГБ оперативной памяти, дисплее с разрешением 720:1576 точек и ОС Android 16 «из коробки».