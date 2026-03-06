Представлен бюджетный смартфон ZENO 100

Сетевые источники сообщают о выходе на индийский рынок ультрабюджетного смартфона ZENO 100, который оценен в эквивалент 75 и 80 долларов за конфигурации с 3/64 и 4/64 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили восьмиядерной однокристальной системой UNISOC T7100 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, слотом для карты памяти microSD, 6,6-дюймовым экраном с разрешением 720:1612 точек, кадровой частотой 90 Гц и типичной яркостью 480 нит, основной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, 3,5-мм гнездом для наушников, прочностью корпуса по стандарту MIL-STD-810H, технологией Ultralink для усиления связи в местах со слабым покрытием сотовых сетей и предустановленной ОС Android 15 Go Edition.