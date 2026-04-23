Будущие iPhone получат камеры на 200 Мп

В 2028 году линейка iPhone Pro, по слухам, дополнительно получит 200 Мп перископический телеобъектив. Таким образом, флагманские модели 2028 года могут одновременно иметь сразу две камеры на 200 Мп. Также в 2027 или 2028 году Apple может внедрить для сверхширокоугольной камеры стабилизацию уровня подвеса, что существенно повысит качество фотографий на этот датчик. Если утечки подтвердятся, ближайшие годы для линейки iPhone Pro действительно окажутся насыщенными по части мобильной фотографии. Однако Apple, как считают многие, продолжает внедрять новые функции постепенно, растягивая обновления на несколько поколений устройств. Также стоит понимать, что новые камеры стоят денег — если внедрить всё сразу, то это может взвинтить цену, что негативно скажется на спросе на новые модели.