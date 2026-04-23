Будущие iPhone получат камеры на 200 Мп

Компания Apple уже дважды фигурировала в слухах о переходе на камеры с разрешением 200 Мп в iPhone следующего поколения. Изначально речь шла о главном модуле, а несколько дней назад появилась информация о телеобъективе на 200 Мп, который якобы выйдет только в 2028 году. Теперь инсайдер Digital Chat Station внёс больше ясности в ситуацию — по его словам, Apple планирует ежегодно выпускать крупные обновления камеры, начиная с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max уже этой осенью. Сообщается, что модели iPhone 18 Pro получат долгожданную переменную диафрагму. Затем в 2027 году Pro-модели якобы перейдут на основной модуль с разрешением 200 Мп и сенсором формата 1/1.12”.

В 2028 году линейка iPhone Pro, по слухам, дополнительно получит 200 Мп перископический телеобъектив. Таким образом, флагманские модели 2028 года могут одновременно иметь сразу две камеры на 200 Мп. Также в 2027 или 2028 году Apple может внедрить для сверхширокоугольной камеры стабилизацию уровня подвеса, что существенно повысит качество фотографий на этот датчик. Если утечки подтвердятся, ближайшие годы для линейки iPhone Pro действительно окажутся насыщенными по части мобильной фотографии. Однако Apple, как считают многие, продолжает внедрять новые функции постепенно, растягивая обновления на несколько поколений устройств. Также стоит понимать, что новые камеры стоят денег — если внедрить всё сразу, то это может взвинтить цену, что негативно скажется на спросе на новые модели.