Смартфон Moviphone получил встроенный проектор

На выставке CES 2018 был представлен смартфон Moviphone, который может похвастаться встроенным проектором. Проектор выводит картинку разрешением 1280:720 пикселей на экран диагональю до 100 дюймов. Яркость достигает 50 лм. Также аппарат оснастили 5,5-дюймовым дисплеем, процессором MediaTek MT6750V с графикой Mali-T860 MP2, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором 4000 мАч. В качестве операционной системы здесь используется Android Nougat. Цена Moviphone составит около 600 долларов.