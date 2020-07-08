Смартфон Nokia 1 обновили до Android 10

Компания Nokia обновила до Android 10 (Go Edition) ультрабюджетный смартфон Nokia 1, который был выпущен еще в 2018 году и работал под управлением Android Oreo (Go Edition). Пока апдейт получили только 10% пользователей устройства. К 10 июля будет обновлено 50% смартфонов, а через два дня – все 100%.

Напомним, что Nokia 1 характеризуется 4,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FWVGA (854:480 пикселей), четырехъядерным процессором MediaTek MT6737M, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной расширяемой памяти, 5 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, батареей на 2150 мАч, поддержкой двух SIM -карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 и GPS, а также сменными панельками Xpress-on.