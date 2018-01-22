Смартфон Nokia 10 может получить камеру с пятью объективами

На просторах китайской коммуникационной платформы Baidu Tieba появился чертеж, на котором, как утверждает автор, изображена задняя панель готовящегося к выпуску флагманского смартфона Nokia 10. По словам источника, схемой поделился работник тайваньского производителя Foxconn. Предполагается, что на схеме изображено пять объективов, вспышка и неизвестный сенсор. Некоторые пользователи уже успели прозвать камеру «револьверной», поскольку она напоминает барабан этого огнестрельного оружия. Что до характеристик, то Nokia 10 прочат безрамочный дисплей и топовый процессор Snapdragon 845. Официальный анонса смартфона должен состояться во второй половине года.