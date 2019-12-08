Смартфон Nokia 2.3 оснастят процессором MediaTek Helio A22

Компания HDM Global провела мероприятие, на котором показала новый бюджетный смартфон Nokia 2.3.

Смартфон Nokia 2.3 выполнен из пластикового корпуса с металлическими вставками. Также смартфон оснастили 6.2 дюймовым экраном с разрешением HD+. На экране также разместили каплевидный вырез для фронтальной камеры на 5 Мп.

На задней стороне смартфона установлена двойная основная камера на 13 Мп + 2 Мп. Она поддерживает HDR, ночной и портретный режимы съёмки.

Внутри разместили 12-12 нм процессор MediaTek Helio A22 в паре 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч. Ещё смартфон оснастили функции Face Unlock вместо сканера отпечатков пальцев.

Смартфон будет работать из производственного цеха на операционной системе Android 9 Pie.