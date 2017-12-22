Смартфон Nokia 2 испытали на прочность. Видео

Известный видеоблогер JerryRigEverything добрался до самой доступного смартфона компании HMD Global, который стоит всего 100 долларов. Напомним, Nokia 2 оснащен скромным процессором Snapdragon 210 и 1 ГБ оперативной памяти. При этом аппарат получил металлическую рамку, которая, как подтверждает данное видео, добавляет смартфону прочности. Дисплей Nokia 2, как и остальные модели, получил защищенное стекло, поцарапать который удалось лишь шестым стиком. Любопытно, что даже камера прикрыта стеклом, хотя более дорогой Nokia 3 защищен лишь пластиком.