Смартфон Nokia 2 не будет обновлен до Android Pie

Несколько дней назад компания HMD Global обновила до Android Pie смартфон Nokia 1. После этого многие подумали, что китайский производитель обновил до самой свежей версии ОС все свои смартфоны. Однако это не так. Как оказалось, Nokia 2 все еще работает на Android Oreo и, несмотря на обещания производителя, так и не получит Android Pie. После внутренних тестирований HMD пришли к выводу, что Nokia 2 не хватает производительности для Android Pie.

Напомним, что Nokia 2 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1280 пикселей, четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 212, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 4100 мАч, поддержкой двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, FM-радио и 3,5-мм разъемом для наушников.