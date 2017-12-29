Смартфон Nokia 2 сразу обновится до Android 8.1 Oreo

Компания HMD Global обновит ультрабюджетный смартфон сразу до свежей версии операционной системы Android 8.1 Oreo. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter Юхо Сарвикас, главный менеджер по продукту HMD Global. По его словам, смартфоны с 1 ГБ оперативной памяти поддерживают версию Android 8.1 Oreo, в которую интегрировано большинство функций управления памятью платформы Android Go. Стало быть, производительность Nokia 2 повысится. Напомним, что недавно стартовало бета-тестирование Android 8.0 Oreo для смартфонов Nokia 5 и 6, а вот для Nokia 3 оно ожидается уже в начале следующего года.