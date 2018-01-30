Смартфон Nokia 5 начал получать обновление до Android 8.0 Oreo

Один из боссов компания HMD Global Юхо Сарвикас объявил о начале распространения обновление со свежей операционной системой Android 8.0 Oreo для смартфона Nokia 5. Обновление Android 8.0 Oreo для Nokia 5 находилось в статусе бета-тестирования с декабря 2017 года, а сейчас доступно для международной модели с номером TA-1021. Напомним, что вчера стартовало обновление первого поколения Nokia 6, пару недель назад – Nokia 6 второго поколения и Nokia 7, а в ноябре – Nokia 8. Пока без «печеньки» остаются только доступные модели Nokia 3 и Nokia 2.