Смартфон Nokia 6.2 получил Android 10

Компания HMD Global начала распространение финальной стабильной версии Android 10 для смартфона Nokia 6.2. Помимо стандартных нововведений Android 10, вроде нового интерфейса, интеллектуальных ответов, новой системы навигации на базе жестов или общесистемного темного режима, прошивка также включает апрельский патч безопасности. Напомним, что Nokia 6.2 характеризуется тройной основной камерой на 16, 8 и 5 Мп, камерой для селфи на 8 Мп, восьмиядерной платформой Snapdragon 636, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флэш-памяти, а также сканером отпечатков пальцев.