Смартфон Nokia 6 (2018) анонсируют через два дня

Один из крупнейших китайских интернет-магазинов Suning вчера опубликовал тизер следующего поколения смартфона Nokia 6. На нем написано, что до официального выхода Nokia 6 (2018) осталось три дня. Напомним, что предыдущее поколение Nokia 6 было представлено в начале прошлого года в Китае. Новинке прочат 5,5-дюймовый Full HD-дисплей с соотношением сторон 16:9, аккумулятор на 3000 мАч, процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ встроенной памяти, 16-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, сканер отпечатков пальцев на задней панели и корпус толщиной 8,15 мм.