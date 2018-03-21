Смартфон Nokia 6 (2018) выходит в России

2018-03-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 6 (2018) ; [157]
Компания HMD Global поделилась подробностями российского релиза второго поколения смартфона Nokia 6, которое было представлено в конце февраля на выставке MWC 2018. Смартфон будет доступен для покупки с 27 марта 2018 года по рекомендованной розничной цене 17 990 рублей за версию с 3 оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что Nokia 6 (2018) оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и традиционным соотношением сторон 16:9, процессором Snapdragon 630 (2,2 ГГц), 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной памяти, 16 Мп основной камерой с фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3000 мАч и операционной системой Android 7.1.1 с последующим обновлением до Android 8 Oreo.

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