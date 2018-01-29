Смартфон Nokia 6 начал получать Android 8.0 Oreo

Компания HMD Global дала старт обновлению прошивки со свежей операционной системой Android 8.0 Oreo для смартфона Nokia 6. Апдейт с номером прошивки 5.140 весит 1659 МБ и доступен как для китайской версии TA-1000, так и международной TA-1003. Две недели назад стартовало обновление Nokia 6 второго поколения и модели Nokia 7.

Напомним, что Nokia 6 получил металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и защитным стеклом Gorilla Glass 3, 16-Мп основную камеру с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 8-Мп фронтальную камеру, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 3000 мАч.