Смартфон Nokia 7 Plus выходит в России

Компания HMD Global объявила о скором начале российских продаж смартфона Nokia 7 Plus, который был представлен около месяца назад. Аппарат появится в продаже 3 апреля по рекомендованной розничной цене 27 990 рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Напомним, что смартфон оснастили корпусом из анодированного алюминиевого сплава с керамическим покрытием, 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 12+13 Мп с оптикой Carl Zeiss и 2-кратным оптическим зумом, 16-Мп фронтальной камерой с оптикой Carl Zeiss, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3800 мАч, поддержкой LTE, Wi-Fi (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPC+ГЛОНАСС, 3,5-мм разъёмом для наушников и портом USB Type-C, сканером отпечатков пальцев, а также предустановленной ОС Android 8.0 Oreo.