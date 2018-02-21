Смартфон Nokia 9 получил АКБ на 3250 мА.ч

2018-02-21, Автор - Татьяна Шмелева; [128]
Флагманский смартфон Nokia 9 с безрамочным OLED дисплеем, 8 Гб ОЗУ и камерой Zeiss появился на фото. Аппарат получил 5,5-дюймовый OLED экран с разрешением – 1440 * 2560 точек. В основе устройства лежит 8-ядерный чип Snapdragon 845 от Qualcomm. В наличии устройства также имеется двойная тыльная камера (13 Мп), получившая оптику Carl Zeiss, и двойная фронтальная (5 Мп). В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 3250 мА.ч. О стоимости смартфона Nokia 9 пока не сообщается.


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