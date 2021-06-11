Смартфон Nokia C20 Plus оценен в $110

Компания HMD Global пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Nokia C20 Plus, которая оценена в 125 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, однокристальной системой Unisoc SC9863a, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 5 Мп, расположенной в каплевидном вырезе, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 8 Мп и 2 Мп, предустановленной операционной системой Android 11» (вероятно, используется облегченная версия Go для маломощных устройств), батареей ёмкостью 4950 мАч, поддержкой проводной зарядки на 10 Вт, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карт памяти microSD, корпусом из поликарбоната с размерами 165,4:75,85:9,35 мм и массой 204,7 грамма. Смартфон появится в китайской продаже 16 июня.

Комментарии и отзывы Nokia C20 Plus
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