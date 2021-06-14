Смартфон Nokia XR20 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Nokia XR20, который еще не был представлен официально. Итак, Geekbench подтвердил наличие восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 480 с частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 619 и сотовым модемом Snapdragon X51 5G, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 11. В одноядерном испытании смартфон набрал 509 баллов, а в многоядерном – 1455 баллов.

Устройству также прочат 6,67-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, основную камеру с разрешением 32 Мп и основную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп.