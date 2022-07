Смартфон Nothing Phone (1) представлен официально

Компания Nothing представила свой первый смартфон Nothing Phone (1), который появится в британской продаже 16 июля по цене в 475 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили прозрачной задней панелью со светодиодами, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 5, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой зарядки, беспроводной 15-Вт и обратной 5-Вт беспроводной зарядок, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация) и 16 Мп (Samsung JN1 и сверхширокоугольная оптика), селфи-камерой на 16 Мп, а также предустановленной оболочкой Nothing OS на основе Android 12. Версии с 8/256 и 12/256 ГБ памяти оценены в 535 и 595 долларов соответственно.