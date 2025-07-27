Смартфон Vivo V60 засветился в сети

В базе данных регулятора TDRA обнаружилось упоминание смартфона Vivo V60, что говорит о скором международном релизе устройства. Ведомство не раскрывается характеристики грядущей новинки, но ранее сообщалось о наличии 4-нанометровй однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, 6,67-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 2800:1260 пикселей, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, тройной основной камеры с модулями на 50 Мп (Sony LYT-700V и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ W-типа с 3-кратным оптическим зумом и OIS), селфи-камеры разрешением 50 Мп, аккумулятора ёмкостью 6500 мАч, поддержки быстрой зарядки мощностью 90 Вт и корпуса толщиной 7,49 мм.