Представлен бюджетный смартфон HONOR X6c

Компания HONOR объявила о скором выпуске на международный рынок смартфона HONOR X6c, который основан на 12-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G81 Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2.

Новинку также оснастили 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, 6,61-дюймовым TFT LCD-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 720:1604 точки, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 35-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной прошивкой Magic OS 9.0 на базе Android 15 и корпусом толщиной 8,39 мм. Точная дата начала продаж и цены на конфигурации будут объявлены позже.
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