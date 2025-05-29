Xiaomi 16 Pro получит продвинутый перископ

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 16 Pro, официальный релиз которого ожидается в октябре этого года. Утверждается, что аппарат оснастят основной камерой с перископным модулем на 50-Мп датчике изображения оптического размера 1/1,95 дюйма. В Xiaomi 15 Pro, напомним, перископ основан на сенсоре Sony IMX858 оптического формата 1/2,51 дюйма, а в Xiaomi 13 Pro и 14 Pro использовались телевики на сенсоре Samsung JN1 (1/2,76 дюйма). Что до главного модуля, то ему приписывают наличие нового крупного сенсора, который будет все же меньше оптического 1 дюйма. Также в сети появился CAD-рендер Xiaomi 16 Pro.

Samsung Galaxy XCover7 Pro получит 120-Гц экран …
Профильное издание AndroidHeadlines поделился подробностями о защищенном смартфоне Samsung Galaxy XCover7…
Представлен смартфон TECNO Camon 40…
Компания TECNO представила смартфон Camon 40, который базируется на 6-нанометровой однокристальной систем…
Официально: Realme GT 7 Dream Edition готов к выходу…
Компания Realme объявила, что помимо глобальной версии смартфона GT 7 и новой модели GT 7T, на большой пр…
Oppo запустила продвинутый сервис ремонта Find N5…
20 февраля компания Oppo выпустила складной смартфон Find N5, который можно считать одним из лучших в сво…
Samsung готовит к релизу XR-шлем Project Moohan…
Южнокорейская компания Samsung анонсировала своё первое устройство смешанной реальности на базе Android п…
TSMC запустила производство чипов на 2 нм…
Компания TSMC уже не раз упоминала о прогрессе в разработке 2-нм технологии, и теперь, по последним данны…
Vivo может выпустить X200 Ultra за пределами Китая…
История с возможным релизом смартфона Vivo X200 Ultra за пределами локального рынка Китая превращается в …
iPhone принёс Apple колоссальную прибыль в 2025 году…
Генеральный директор компании Apple Тим Кук заявил, что компания демонстрирует уверенные квартальные резу…
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor