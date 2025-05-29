Xiaomi 16 Pro получит продвинутый перископ

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 16 Pro, официальный релиз которого ожидается в октябре этого года. Утверждается, что аппарат оснастят основной камерой с перископным модулем на 50-Мп датчике изображения оптического размера 1/1,95 дюйма. В Xiaomi 15 Pro, напомним, перископ основан на сенсоре Sony IMX858 оптического формата 1/2,51 дюйма, а в Xiaomi 13 Pro и 14 Pro использовались телевики на сенсоре Samsung JN1 (1/2,76 дюйма). Что до главного модуля, то ему приписывают наличие нового крупного сенсора, который будет все же меньше оптического 1 дюйма. Также в сети появился CAD-рендер Xiaomi 16 Pro.