Смартфон Nubia Focus 5G Pro получил 108-Мп камеру

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Nubia Focus 5G Pro, которая получила сдвоенную основную камеру с главным 108-Мп модулем (сенсор Samsung HM6 и оптическая стабилизация изображения).

Новинку также оснастили 32-Мп селфи-камерой, отдельной кнопкой спуска затвора, 6,72-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой UniSoC T760 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8 или 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, поддержкой звука DTS и технологий ИИ для энергосбережения. Цена смартфона не раскрывается, зато объявлена цена модели Nubia Focus 5G, которая отличается дисплеем HD+, отсутствием поддержки OIS и кнопки спуска затвора. За эту модель попросят 200 долларов.