Смартфон Nubia Neo 3 GT 5G обойдется в 300 евро

Компания ZTE объявила о выпуске игрового смартфона Nubia Neo 3 GT 5G, которая основан на новом 6-нанометровом процессоре Unisoc T9100 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP4. Новинка также получили 12 ГБ ОЗУ, 6,8-дюймовый OLED-экран разрешением 1080:2392 точек, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 нит, RGB-подсветку, ёмкостные триггеры, батарею ёмкостью 6000 мАч и поддержку 80-Вт быстрой проводной зарядки, ИИ-функции для оптимизации во время игровых сессий и мощный вибромотор Z-Axis для лучшей тактильной связи. Смартфон появится в продаже в конце марта по цене в 300 евро.

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