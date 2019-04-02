Смартфон Nubia Red Magic 3 поставил рекорды в двух бенчмарках

В базе данных популярных бенчмарков AnTuTu и Master Lu появились результаты тестирования игрового смартфона Nubia Red Magic 3, который еще не был представлен официально. Итак, в Master Lu аппарат набрал 470 574 балла, а в AnTuTu – 437 524 балла. Это абсолютный рекорд как для одного, так и для другого бенчмарка. Например, игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 набрал в AnTuTu 430 882 балла, а просто флагманский аппарат Xiaomi Mi 9 Explorer Edition на Snapdragon 855 показал результат «всего» в 372 072 балла.

Напомним, что Nubia Red Magic 3 прочат аккумулятор емкостью 5000 мАч, чипсет Qualcomm Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флэш-памяти, дисплей с высокой частотой обновления, систему обратной отдачи нового поколения 4D Shock и воздушно-жидкостную систему охлаждения. Дебют устройства ожидается в этом месяце.