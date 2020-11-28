Смартфон OPPO A15s засветился в сети

В базе данных Малазийского института SIRIM обнаружились сведения о смартфоне OPPO CPH2179, который появится в продаже под названием A15s. Характеристики устройства не приводятся, но очевидно, что нас ждет улучшенная версия модели OPPO A15. Последний оснащается 6,52-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей, платформой MediaTek Helio P35 (MT6765), расположенной в каплевидном вырезе фронтальной камерой разрешением 5 Мп, тройной тыльной камерой с модулями 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 4230 мАч. Предполагается, что A15s получит батарею увеличенной ёмкости, улучшенную камеру и предустановленную операционную систему Android 10.