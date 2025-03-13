Смартфон OPPO A5 Pro 4G оценен в 200 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A5 Pro (4G), которая основана на 11-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 c тактовой частотой до 2,1 ГГц и графикой Adreno 610.

Новинка также получила 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1604:720 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, защиту от воды в соответствии со степенью IP69 (погружение на глубину до 1,5 метра в течение получаса), ударопрочный корпус, батарею ёмкостью 5800 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, стереодинамики, интерфейс USB-C, боковой дактилоскопический сенсор и предустановленную операционную систему Android 15 с фирменную прошивку ColorOS 15. Цена смартфона на дебютном малазийском рынке составляет 200 долларов.
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