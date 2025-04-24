Смартфон OPPO A5 Pro 5G оценили в 210 долларов

Компания OPPO представила на индийском рынке смартфон A5 Pro 5G, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2.

Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, корпусом с бионической амортизацией и прочностью по стандарту MIL-STD-810H, алюминиевой крышкой материнской платы, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, ОЗУ стандарта LPDDR4x, встроенной памятью UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, толщиной 7,76 мм и предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой ColorOS 15. Цена смартфона составляет 210 или 235 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.