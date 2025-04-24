Смартфон OPPO A5 Pro 5G оценили в 210 долларов

Компания OPPO представила на индийском рынке смартфон A5 Pro 5G, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2.

Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, корпусом с бионической амортизацией и прочностью по стандарту MIL-STD-810H, алюминиевой крышкой материнской платы, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, ОЗУ стандарта LPDDR4x, встроенной памятью UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, толщиной 7,76 мм и предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой ColorOS 15. Цена смартфона составляет 210 или 235 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.
Nubia V70 Max получит батарею на 6000 мАч…
Компания Nubia объявила, что недорогой смартфон Nubia V70 Max будет официально представлен уже 15 февраля…
DOOGEE представила новые смартфоны и планшеты на выставке «С…
DOOGEE представили парад новинки на выставке «Связь-2025» 22-25 апреля в Москве. В обновленные линейки во…
Leica выпустила аксессуар, превращающий iPhone в фотоаппарат…
Вчера компания Leica представила Lux Grip — специальную ручку для съёмки на iPhone. Судя по информации из…
Samsung Galaxy A36 появился в российской продаже …
Российские ритейлеры выпустили в продажу представленный в начале марта смартфон Galaxy A36 5G. Новинку оц…
Redmi Turbo 4 возглавил рейтинг суббфлагманов AnTuTu…
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала февральский рейтинг самых мощных субфлагманских смартфо…
HONOR 400 получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen …
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфонах серии H…
Nothing Phone (3) могут выпустить в марте …
Компания Nothing объявила, что её новый смартфон будет представлен 4 марта в Барселоне. Судя по тизеру, а…
iQOO Z10 Turbo Pro получит производительный процессор …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Z10 Turbo Pro, кото…
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor