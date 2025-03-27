Смартфон OPPO A5 Pro вышел в России

Компания OPPO дала старт российским продажам смартфона OPPO A5 Pro, который доступен по специальной цене в 18 тысяч рублей. Напомним, что новинка оснащается 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1604:720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, защитой от воды согласно степени IP69, ударопрочным корпусом, аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, стереодинамиками, портом USB-C, боковым дактилоскопом и предустановленной ОС Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15.