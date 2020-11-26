Смартфон OPPO A53 5G будет стоить $250

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне OPPO A53 5G, который станет улучшенной версией представленной прошлым летом модели OPPO A53. Сообщается, что новинка появится в продаже уже 1 декабря по цене в 250 долларов. Устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 720 с тактовой частотой до 2 ГГц, графикой ARM Mali G57 MC3 и модемом 5G, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, тройную тыльную камеру с главным модулем на 16 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, батарею ёмкостью 4000 мАч, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.