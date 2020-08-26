Смартфон OPPO F17 Pro получил дату выхода

Компания OPPO объявила о том, что смартфон F17 Pro будет представлен 2 сентября. Устройству прочат корпус толщиной 7,48 мм, 6,43-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+, врезанную в дисплей сдвоенную фронтальную камеру, тыльную квадрокамеру с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, платформу MediaTek Helio P95, 8 ГБ оперативной и 128-ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, быструю зарядку мощностью 20 Вт и ценник в 350 долларов. Также нас ждет выход более доступной модели OPPO F17, которую оснастят корпусом толщиной 7,45 мм, менее продвинутым железом и основной камерой.