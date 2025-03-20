Смартфон OPPO F29 Pro 5G получил 80-Вт зарядку

Компания OPPO представила смартфон F29 Pro 5G, который обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 325, 345 и 370 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2400:1080 пикселей, яркостью до 2100 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300-Energy с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MC2, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H-2022, пыле-влагозащитой согласно степеням IP66, IP68 и IP69, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, модемом 5G и ОС Android 15 с оболочкой ColorOS 15.
Официально: Realme C75 выйдет в России…
Компания Realme анонсировала российский релиз бюджетного смартфона Realme C75, который был представлен в …
Google Будет возмещать деньги за Pixel 4a…
Компания Google совсем недавно выпустила обновление Battery Performance Program для Pixel 4a, но не предо…
iPhone вскоре получит сквозное шифрование с Android…
iPhone и Android вскоре получат поддержку сквозного шифрования (E2EE) в RCS-сообщениях благодаря обновлён…
Представлен защищенный кнопочный телефон Sonim XP3plus 5G …
Компания Sonim пополнила ассортимент кнопочных телефонов-раскладушек моделью XP3plus 5G, главной особенно…
Samsung Galaxy A06 5G получит HD+ экран…
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A06…
Honor Magic8 RSR Porsche Design получит уникальную камеру…
Флагманская серия смартфонов Honor Magic8 будет будет состоять из моделей с диагональю дисплея от 6,3 до …
Представлен смартфон Vivo V50 Lite 4G с АКБ на 6500 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V50 Lite 4G, которая основана на 6-нанометровом пр…
Qualcomm готовит к релизу Snapdragon 8s Elite…
Компания Qualcomm активно работает над расширением своей продуктовой линейки, диверсифицируя свои чипы и …
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor