Смартфон OPPO F29 Pro 5G получил 80-Вт зарядку

Компания OPPO представила смартфон F29 Pro 5G, который обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 325, 345 и 370 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2400:1080 пикселей, яркостью до 2100 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300-Energy с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MC2, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H-2022, пыле-влагозащитой согласно степеням IP66, IP68 и IP69, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, модемом 5G и ОС Android 15 с оболочкой ColorOS 15.