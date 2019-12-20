Смартфон OPPO Find X2 может похвастаться сверхбыстрой 50-Вт беспроводной зарядкой

2019-12-20, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Find X2; [55]
Сетевой инсайдер поделился информацией о том, что флагманский смартфон OPPO Find X2, который должны анонсировать в первой половине следующего года обзаведется очень быстрой 50-Вт беспроводной зарядкой.

По остальным слухам, смартфону прочат AMOLED-экран (120 Гц), топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом X55 5G, разработанный вместе с компанией Sony датчик камеры, который будет с увеличенным размером сенсора для лучшей светочувствительности, а также с технологией All Pixel omni-directional PDAF.


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