Смартфон OPPO Find X9 Ultra оценили в 100 тысяч рублей

Компания OPPO дала старт приему российских предзаказов на флагманский камерофон Find X9 Ultra, который стоит 100 тысяч рублей за версию с 12/512 ГБ памяти. Заметим, что в Европе за новинку просят 1700 евро.

Напомним, что смартфон оснащается топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5, 6,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением QHD+, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 3600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно. Главной особенностью Find X9 Ultra стала основная камера, созданная в партнерстве с компанией Hasselblad. Здесь используется связка из четырех модулей разрешением 200 Мп (датчик Sony Lytia-901), 50 Мп (10-кратный оптический зум), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (3-кратное оптическое приближением).
