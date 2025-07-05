Смартфон OPPO Find X9s все же увидит свет

Сетевой инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о компактном смартфоне OPPO Find X9s. По данным источников, выход устройства был перенесен с этого года на следующий. Скорее всего, новинку представят вместе с камерофоном Find X9 Ultra. Инженерные образцы грядущей новинки оснащаются процессором MediaTek Dimensity 9500, тройной основной камерой с 50-Мп модулями (в том числе перископ) и подэкранным ультразвуковым дактилоскопом.

Напомним, что предыдущее поколение в лице OPPO Find X8s характеризуется топовым процессором MediaTek Dimensity 9400+, 6,32-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 2640:1216 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с автофокусом) и 50 Мп (телефото 50 Мп и OIS), оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, аккумулятором ёмкостью 5700 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт.